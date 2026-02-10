atp rotterdam 2026 norrie approda agli ottavi esce medvedev

La giornata al torneo ATP di Rotterdam si apre con cinque match di primo turno. Norrie conquista gli ottavi dopo aver battuto Bautista Agut, mentre Medvedev viene eliminato dal francese Humbert, che sorprende il pubblico con una vittoria inaspettata.

La giornata inaugurale del torneo ATP 500 di Rotterdam propone cinque match di primo turno. Il britannico Norrie esce alla distanza e supera l’ostacolo Bautista Agut, mentre nel match più atteso il francese Ugo Humbert, ex Top 20, sorprende il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 4. Cameron Norrie, testa di serie numero sei, regola lo spagnolo Roberto Bautista Agut 7-6(3) 6-1 in un’ora e cinquantasei minuti. Il britannico si aggiudica al tie-break un primo set che registra altrettanti break negli ultimi quattro giochi e dilaga nel secondo set grazie alla partenza a razzo che gli consente di scappare sul 3-0 per poi chiudere i conti al primo match point. 🔗 Leggi su Oasport.it

