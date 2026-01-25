Pronostico e quote Ben Shelton – Casper Ruud Australian Open 26-01-2026

Il match tra Ben Shelton e Casper Ruud agli Australian Open si svolgerà sulla Rod Laver Arena, previsto per le ore 10:30 italiane. Entrambi i tennisti si sfideranno in un incontro che chiuderà il programma della giornata. Qui troverai il pronostico e le quote aggiornate, per seguire da vicino l’evoluzione di questa partita.

Ben Shelton e Casper Ruud chiuderanno il programma sulla Rod Laver Arena, dunque intorno alle ore 10:30 italiane. Il norvegese è in ripresa rispetto a un 2025 vissuto tra luci, come le vittorie a Madrid e Stoccolma, e ombre, mai oltre il secondo turno in una prova dello Slam, pochino per uno che vanta due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

