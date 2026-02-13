Atletica leggera L’Uisp brilla con Bernardi e Ceccherini

Bernardi e Ceccherini dell’Uisp hanno conquistato due medaglie d’oro ai Campionati italiani Indoor Juniores e Promesse disputati ieri al PalaCasali di Ancona. La competizione, che ha visto 916 atleti provenienti da 205 società, è terminata con 52 titoli assegnati in una giornata intensa di gare.

Si sono da poco disputati al PalaCasali di Ancona i Campionati italiani Indoor Juniores e Promesse, la massima rassegna nazionale di categoria che ha visto la partecipazione complessiva di 916 atleti in rappresentanza di 205 società e l'assegnazione di 52 titoli. Tra i portacolori dell' Uisp atletica Siena presenti in gara, ottima la prestazione ottenuta da Duccio Bernardi (foto in alto) (Juniores maschile), capace di conquistare il quinto posto finale nel getto del peso con 14.99 m, suo nuovo primato personale al coperto. Grande performance anche da parte di Sveva Borghi (foto a destra) (Juniores femminile), che nel salto triplo ha concluso la sua gara in dodicesima posizione con la misura di 11.