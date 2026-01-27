Atletica Viareggio Run in evidenza Note positive nelle gare indoor

La Viareggio Run si distingue nelle competizioni indoor presso il Palafiera di Marina di Carrara, offrendo ai giovani atleti un'importante occasione di crescita. Organizzato dalla Fidal Toscana, l’evento ha visto coinvolti numerosi ragazzi, molti alla prima esperienza, che hanno mostrato ottime prestazioni. Un momento di crescita e di confronto che conferma il ruolo positivo delle attività indoor per lo sviluppo delle giovani leve dell’atletica nella zona.

Dopo il cross e l'organizzazione di vari eventi di atletica, con l'uso dello stadio dei Pini le nostre squadre giovanili si cimentano nelle varie gare di atletica e stavolta nell'impianto indoor costruito dalla Fidal Toscana presso il Palafiera di Marina di Carrara e dirigenti soddisfatti delle belle prestazioni degli atleti giovanili della Viareggio Run nelle gare indoor che si svolgono a Carrara nel Palafiera, per molti di loro alla prima esperienza. Tra gli allievi Tommaso Summonti non proprio in perfette condizioni fisiche concludeva la prova sui 1500 in 4'59". Tra le ragazze invece oltre 100 atlete riempivano l'impianto della pista indoor e buona prova di Elena Vellutini sui 50 metri in 8"10, bene le prove anche di Agata Gattiglia in 8"23 di Giorgia Santangelo 8"39, Adele Girolami in 8"49, Celeste Dini in 8"53, e Silvia Papini in 8"55.

