LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Dosso convince all’esordio attesa per Zenoni e Furlani

Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica. Dosso ha aperto bene la stagione, vincendo all’esordio. L’atleta italiano ha dimostrato di essere in forma, mentre Zenoni e Furlani attendono di scendere in pista con l’obiettivo di fare bene. La finale dei 800 metri maschili è partita alle 17.36, con i primi atleti già in corsa. La giornata promette emozioni e sorprese per gli appassionati di atletica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36 800 METRI – Partiti!! 17.35 800 METRI – Questa la start list della finale A maschile: 1 78 12 Jul 01 1:44.68 1:44.68 25 POL OSTROWSKI Filip 2 79 18 Jul 99 1:46.15 24 CRO BLOUDEK Marino 3 80 5 Sep 05 1:46.25 29 CZE DUDYCHA Jakub 4-1 81 14 Dec 98 14 BOT HAINGURA Kethobogile 4-2 82 18 Mar 93 1:44.65 1:44.65 13 IRL ENGLISH Mark 5-1 83 22 Feb 99 1:44.69 17 BEL CRESTAN Eliott 5-2 84 23 Nov 98 1:44.88 22 NED CHAPPLE Samuel 6-1 85 29 Jul 02 1:45.38 1:45.38 26 POL WYDERKA Maciej 6-2 86 18 Mar 07 1:47.76 1:51.60 188 POL ZACZYK?ukasz (PACE) 17.34 SALTO CON L’ASTA – Terzo errore per Mctaggert e Moser. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera a Ostrava si è aperta la stagione indoor con le gare di atletica.

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell’Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

