Iapichino torna nel World Tour Dosso insegue tris e record Fabbri per una nuova spallata | parata italiana a Torun
Iapichino torna nel circuito mondiale dopo un infortunio, mentre Dosso mira a conquistare il suo terzo titolo e migliorare il record personale. Fabbri cerca di ottenere un risultato importante per rafforzare la sua posizione in classifica. La gara si svolge in un’atmosfera affollata, con atleti italiani determinati a ottenere buoni piazzamenti. La competizione prosegue a Torun, prima dei prossimi Campionati Mondiali Indoor in questa stessa città.
Il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) si concluderà domenica 22 febbraio a Torun (Polonia), la stessa località che ospiterà i Mondiali Indoor tra quattro settimane (si gareggerà nel weekend del 20-22 marzo). Si preannuncia un appuntamento particolarmente interessante, con tanti italiani di punta pronti a scaldare i motori e ad affinare le sensazioni in vista della rassegna iridata che chiuderà la compressa ma intensa stagione sotto al tetto. Leonardo Fabbri tornerà in pedana dopo il roboante 22.50 metri da miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso stampato in Sudafrica e la vittoria gold ottenuta giovedì sera a Lievin davanti ai grandi rivali Joe Kovacs e Roger Steen, che ritroverà anche in questa occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it
