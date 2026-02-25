Atletica chi ci sarà ai campionati italiani indoor | Furlani resta in dubbio

L’atletica italiana si è avvicina ai campionati indoor, in cui ci saranno tante star e grandi promesse. Ma occhio a Furlani Non è concesso mollare, neanche per mezzo secondo. La grande stagione dell’atletica è alle porte e potrebbe confermare l’ottimo momento di forma di alcuni, soprattutto il fatto che il movimento azzurro è sempre più in netta crescita. I Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio e fino al 1 marzo. Si tratterà di un appuntamento importante per il nostro Paese, anche in vista dei Mondiali in sala, previsti invece il 20-22 marzo. La soddisfazione di portare a casa i tricolori porterà gli atleti a dare tutto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

