Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita, spiegando che questa sera il Milan affronta una sfida complessa e richiede una prestazione all’altezza. Con parole dirette, l’allenatore ha sottolineato che la squadra deve mettere in campo il massimo impegno per ottenere quanti più punti possibile, puntando prima di tutto a qualificarsi in Champions League. Allegri ha anche aggiunto che, una volta raggiunto l’obiettivo, si penserà alle altre priorità.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Juventus, il gesto di John Elkann verso Inter e Galatasaray. Cosa ha fatto oggi alla Continassa Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. I motivi e i retroscena spiegati dal The Guardian dietro alla decisione del ct. Cosa c’è di vero Manchester City, Rodri nella bufera in Premier League! La FA apre un procedimento disciplinare, il motivo e cosa sta succedendo Diomande incanta mezza Europa ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione così»

Nel pre-gara di Como-Milan, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato la sfida, sottolineando la difficoltà dell’incontro e le caratteristiche specifiche del Como.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST MILAN-ROMA:ABBIAMO VINTO CONTRO UNA SQUADRA MOLTO...

Argomenti discussi: 'Innanzitutto bisogna fare i complimenti alla Brignone', una gag sulla neve e Baresi; Kean, Allegri non cambia idea: 007 al Franchi, il piano Milan per l’estate; Serie A, Pisa-Milan: ultime news e probabili formazioni dell'anticipo della 25.a giornata; Montolivo: Milan solido con Allegri, ma non può competere con l’Inter di Chivu.

Allegri dice che contro il Pisa il Milan deve fare una partita seria e rispettosaMassimiliano Allegri sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione sugli obiettivi primari del Milan mentre si avvicina il derby contro l’Inter. Prima della sfida tra Pisa e Milan, il tecnico ... notiziemilan.it

Milan, Allegri pre-Pisa: L’Inter cammina veloce. Noi dobbiamo fare punti poi vedremoLe parole di Max Allegri, allenatore del Milan, a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Pisa valida per la 25ª giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com

LA FORMAZIONE DEL MILAN A PISA Allegri conferma la coppia Loftus-Cheek e Nkunku in avanti dopo l’ottima prestazione di Bologna. In difesa torna titolare Fikayo Tomori. - facebook.com facebook

VERSO PISA-MILAN: ALLEGRI PUNTA ANCORA SU NKUNKU Stasera a Pisa, a guidare l'attacco del Milan sarà ancora Christopher Nkunku, che dieci giorni fa a Bologna ha segnato il suo quinto gol nelle ultime sei presenze in A. Come al Dall'Ara al suo x.com