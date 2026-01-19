Cesc Fabregas, prima della gara, ha sottolineato che, nonostante la sconfitta contro il Milan, la squadra ha mostrato un buon livello di gioco. Ha inoltre evidenziato l'importanza della Lazio come avversario, sottolineando l'importanza di affrontare una squadra di rilievo nel contesto del campionato.

Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore.Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Juventus, cosa non ha funzionato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, Fabregas nel pre gara: «Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante»

Leggi anche: Udinese Lazio, Marusic nel pre-gara: «Gara complicata, ma penso che la squadra possa fare una cosa»

Como Milan, parla Fabregas: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»Al termine della partita tra Como e Milan, Cesc Fabregas ha commentato l’incontro ai microfoni di DAZN.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fabregas nel pre partita: «La Lazio è una squadra importante e con Sarri ho sempre avuto un bel rapporto» - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita del match v ... lazionews24.com