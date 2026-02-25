Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 RETI: 5' pt Scamacca, 45' pt Zappacosta, 12' st Pasalic, 30' st Adeyemi, 53' st Samardzic (rig.) ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7.5, Scalvini 6 (32' st Djimsiti 6), Hien 7, Kolainac 6 (27' st Ahanor 6), Zappacosta 7, de Roon 6.5, Paalic 7.5, Bernasconi 6.5, Samardic 7.5, Zalewski 6.5 (40' st Sulemana sv), Scamacca 7.5 (27' st Krstovic 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Éderson, Bellanova, Vavassori. Allenatore: Palladino 7.5 B. DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6, Can 5.5, Anton 6, Bensebaini 4, Ryerson 5.5 (25' st Couto 6), Bellingham 5.5 (25' st Adeyemi 7), Nmecha 6, Svensson 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Champions League, Atalanta da impazzire: ribalta il Dortmund al 95' e vola agli ottavi

Leggi anche:

Delirio totale nerazzurro: l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di Champions

Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film

Champions League, Palladino prima di BVB-Atalanta: C'è grande entusiasmo, dobbiamo godercela tutti

Temi più discussi: Champions League: Borussia Dortmund-Atalanta 2-0; Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025; Champions, lasciamo a casa i nostri veleni: Inter, Juve e Atalanta, obiettivo ottavi.

Favola Atalanta, 4-1 al Dortmund! È agli ottavi di Champions LeagueImpresa della Dea che ribalta il ko dell'andara e si qualifica al prossimo turno: decide Samardzic dal dischetto al 98°, di Scamacca, Zappacosta e Pasalic le altre reti ... tuttosport.com

Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di finaleRimonta strepitosa della Dea che ribalta il 2-0 dell'andata ed elimina il Borussia Dortmund e ora attende di conoscere la sua prossima avversaria ... corrieredellosport.it

Champions League, le pagelle di Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 - facebook.com facebook

L' è di finale di Champions League La serata alla New Balance Arena viene decisa dal calcio di rigore a tempo scaduto di #AtalantaBorussiaDortmund 4-1 #SkySport #Pasalic #SkyU x.com