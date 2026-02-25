Delirio totale nerazzurro | l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di Champions

Il rigore di Samardzic all’ottavo e ultimo minuto di recupero completa una rimonta strepitosa dopo il 3-0 iniziale e i brividi per il gol di Adeyemi che aveva riaperto la sfida. Ora una tra Arsenal e Bayern Bergamo. Uno di quei sogni in cui credi talmente nel profondo che alla fine si realizza. Ma non sarebbe possibile senza la forza di volontà, il cuore, la spinta dei (quasi) 23mila chiamati da Palladino. L’Atalanta chiama, Bergamo risponde presente. Solo così, solo insieme si realizzano certe imprese. Perché sì, quella compiuta dalla Dea è un’impresa a tutti gli effetti. Il 2-0 del Westfalenstadion viene cancellato da un 4-1 epico. Lo stesso divario di tre gol della finale di Dublino, di Anfield, della semifinale con il Marsiglia, della qualificazione con lo Shakhtar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche:

Champions: Atalanta agli ottavi! Impresa della squadra di Palladino: Borussia Dortmund battuto 4-1

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Dortmund: Ritorno al Futuro. Il cerchio si chiude dove tutto ebbe inizio; Lecce l' ultimo delirio di Cgil e partigiani | Messa sulle foibe senza contraddittorio.

Delirio totale nerazzurro: l’Atalanta ribalta il Dortmund e vola agli ottavi di ChampionsIl rigore di Samardzic all’ottavo e ultimo minuto di recupero completa una rimonta strepitosa dopo il 3-0 iniziale e i brividi per il gol di Adeyemi che aveva riaperto la sfida. Ora una tra Arsenal e ... bergamonews.it

Atalanta-Dortmund, Delirio totale nerazzurro (FOTO)Atalanta-Dortmund, magnifica coreografia dei tifosi dell'Atalanta durante l'ingresso delle squadre con l'omaggio a Ilicic ... calcioatalanta.it

Siamo al delirio più totale... Giù le mani dalla nostra cultura! - facebook.com facebook