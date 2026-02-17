La carica dei 1.500 Bergamo a Dortmund per tifare Atalanta - Le foto

La tifoseria dell’Atalanta ha deciso di partire numerosa da Bergamo e raggiungere Dortmund, sfidando anche la pioggia per sostenere la squadra in Champions League. Circa 1.500 tifosi sono arrivati all’aeroporto con entusiasmo, pronti a vivere la partita nel cuore della Germania. Le strade di Dortmund si sono riempite di colori e bandiere nerazzurre, mentre i supporter si preparano ad entrare nello stadio con passione.

CHAMPIONS. Nonostante la pioggia si tifa sempre e comunque Atalanta. Una carrellata di foto dei tifosi pizzicati per le strade di Dortmund. Tutto pronto per la gara d'andata dei playoff di Champions in programma alle ore 21 al Westfalenstadion - Signal Iduna Park di Dortmund nella serata di martedì 17 febbraio. Il tempo non è clemente e piove, ma i tifosi sono carichi per il match in programma: sono circa 1.500 pronti per tifare direttamente dal vivo. Dai 1.400 di Dortmund, ai 24 mila che mercoledì prossimo, per il ritorno con il Borussia, riempiranno come l'arena di viale Giulio Cesare.