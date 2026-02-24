Atalanta senti Stromberg | Così può ribaltare il Borussia Dortmund lui sarà il nome in copertina! Scamacca? Può far gol come Ronaldo e Messi

Glenn Stromberg ha espresso fiducia nelle capacità di un giocatore dell'Atalanta, sostenendo che potrebbe cambiare le sorti della partita contro il Borussia Dortmund. La sua convinzione nasce dalla recente forma dell’attaccante, che ha segnato un gol decisivo nell’ultimo allenamento. Stromberg ha anche commentato le potenzialità di Scamacca, paragonandolo ai più grandi goleador della storia. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più tesa.

