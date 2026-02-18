Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 | highlights Guirassy vola e trafigge la Dea

Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l’Atalanta, perché Guirassy ha segnato un gol spettacolare che ha spinto i tedeschi avanti. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo nel Westfalenstadion, e il gol di Guirassy è arrivato al 35’ con un colpo di testa preciso. L’Atalanta ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare la rete e ha subito il secondo gol nel secondo tempo.

Non inizia nel migliore dei modi la fase a eliminazione diretta della Champions League per l'Atalanta, che cade 2-0 sul campo del Borussia Dortmund. I tedeschi passano grazie alle reti di Guirassy e Beier. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: highlights. Guirassy vola e trafigge la Dea Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti. ? LIVE! Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier condannano la Dea, a Bergamo servirà un’impresaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, perché Guirassy e Beier hanno segnato nei primi 45 minuti. Borussia Dortmund-Athletic Club 4-1: gol e highlights | Champions League Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli highlights di Borussia Dortmund-Atalanta 2-0; LIVE! Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: apre Guirassy, poi Beier; Il Dortmund è troppo per l'Atalanta: la Dea perde 2-0, Champions appesa a un filo; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025. Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier affondano PalladinoI nerazzurri deludono e finiscono ko in Germania nell'andata dei playoff Champions: Scamacca appannato e sostituito ... corrieredellosport.it Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol Guirassy e Beier, gli highlightsBorussia Dortmund-Atalanta di Champions League 2-0: il risultato finale, gol di Guirassy e Beier.. Gli highlights, la cronaca e il tabellino BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, ... fanpage.it Doppia sconfitta nei match di oggi per le italiane La Juventus crolla ad Istanbul, la Dea perde 2-0 fuori casa contro il Borussia Dortmund: le speranze dell'Atalanta per il ritorno rimangono ma questa sconfitta pesa e non poco! facebook Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com