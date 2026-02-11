Atalanta shock De Ketelaere | lesione al menisco e lungo stop Salta il Borussia Dortmund

L’Atalanta deve fare i conti con una brutta tegola. Charles De Ketelaere si è infortunato durante l’allenamento e le prime diagnosi parlano di una lesione al menisco. Il giocatore rischia uno stop lungo, e salterà sicuramente la partita contro il Borussia Dortmund. La società nerazzurra ora pensa a come gestire l’emergenza, mentre i tifosi temono già il peggio.

Piove sul bagnato in casa Atalanta. La notizia che tutto l'ambiente nerazzurro temeva ha trovato conferma nei referti medici delle ultime ore: l'infortunio occorso a Charles De Ketelaere è decisamente più grave del previsto. Il fantasista belga, che aveva alzato bandiera bianca durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese, dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo a causa di una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Una mazzata per Raffaele Palladino, che perde uno dei suoi uomini più creativi proprio alla vigilia di un ciclo di partite che segnerà il destino stagionale della Dea, tra ambizioni Champions e sogni europei.

