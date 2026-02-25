Aste Ok bis la Dda chiede le condanne | pene ridotte per il rito abbreviato

Si è chiusa con le richieste di condanna del pubblico ministero l’udienza preliminare del processo Aste Ok bis, in corso davanti al Gup del Tribunale di Napoli Chiara Bardi. Il pm antimafia Henry John Woodcock, al termine della requisitoria, ha chiesto pene in linea con quelle già inflitte nel precedente procedimento celebrato ad Avellino, ma ridotte di un terzo in considerazione della scelta del rito abbreviato da parte di alcuni imputati. La Procura ha dunque sollecitato condanne ricalibrate rispetto a quelle stabilite dal Tribunale irpino, applicando lo sconto previsto dal rito alternativo. Contestualmente, il pm ha chiesto l’assoluzione per Nicola Galdieri e Carlo Dello Russo dall’accusa di associazione di stampo mafioso ex articolo 416 bis del codice penale, limitatamente al nuovo giudizio, per intervenuto bis in idem, ritenendo che sul punto vi sia già stata una pronuncia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

