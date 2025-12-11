Abusi sulle atlete l’allenatore di volley chiede il rito abbreviato

L’udienza preliminare dell’indagine sull’allenatore di una squadra di volley femminile si è aperta con la richiesta di rito abbreviato. L’allenatore, arrestato a febbraio, è accusato di aver commesso abusi sessuali su minori. La vicenda ha suscitato grande attenzione, puntando i riflettori sulla tutela delle giovani atlete e sui controlli nel mondo dello sport.

Varese, 11 dicembre 2025 – Si è aperta con una richiesta di rito abbreviato l’udienza preliminare del procedimento a carico dell’ allenatore di una squadra di volley femminile della provincia, arrestato a febbraio con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’uomo, 54 anni, è comparso davanti al gup del tribunale di Varese. Le parti offese, inizialmente sette, sono diventate 14 dopo che la vicenda è emersa a seguito della denuncia presentata dalla madre di una delle ragazze coinvolte. Gli episodi contestati sarebbero più di una trentina. L’udienza, celebrata in camera di consiglio e dunque non aperta al pubblico, ha visto la presenza dei legali delle parti civili, una decina in totale, tra cui l’avvocato Elisabetta Brusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abusi sulle atlete, l’allenatore di volley chiede il rito abbreviato

