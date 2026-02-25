Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica | al Comune sportello informativo ad hoc

Tempo di lettura: 3 minuti Si ricorda che, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 di mercoledì 15 aprile 2026, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune di Benevento. A partire da martedì 3 marzo e fino al 14 aprile 2026, il Comune di Benevento metterà a disposizione uno sportello informativo dedicato, aperto presso gli uffici del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per partecipare all’Avviso ERP 2026 è necessario presentare una nuova domanda, non essendo possibile confermare né aggiornare l’istanza presentata in occasione dell’Avviso 2022. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Edilizia residenziale, il Comune apre la graduatoria per l’assegnazione di nuovi alloggi popolari

Edilizia residenziale pubblica. Una primavera con tante novità: "Presto disponibili 8 alloggi"

Temi più discussi: Giunta: Ok ad assegnazione di 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica; Potenza, pubblicato il bando per l'assegnazione delle case popolari; Via al nuovo bando per gli alloggi Erp; Roseto, pronto il bando per gli over 65 riservato all’assegnazione di alloggi ERP.

Da lunedì 2 marzo per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: al Comune sportello informativo ad hocA partire dalle ore 12:00 di lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 di mercoledì 15 aprile 2026, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ... tvsette.net

Siena, bando per l’assegnazione di alloggi a canone concordatoAlloggi a canone concordato: documento disponibile sul portale del Comune di Siena, scadenza delle domande il 26 marzo ... sienafree.it

28 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Pescara, nell’area dell’ex Ferro di Cavallo, saranno riservati a Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco che prestano servizio in Abruzzo. È una scelta che mira a riqualificare un quartiere ch - facebook.com facebook

Che si tratti di industria pesante o di edilizia residenziale di alto livello, Feller ELEMENT soddisfa tutte le esigenze. spr.ly/6019hoEkW Feller by Schneider Electric interruttori elettrici x.com