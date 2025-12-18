Il Premio Bulloni alla bontà assegnato a Mariapia Urbani

Il Premio Bulloni alla bontà riconosce l'impegno silenzioso e prezioso di chi lavora con dedizione per il bene comune. Mariapia Urbani, sempre discreta e lontana da ogni ricerca di visibilità, ha svolto un ruolo fondamentale nella riapertura del Punto di ascolto della Caritas nel quartiere Don Bosco, diventando oggi referente di un servizio che fa la differenza per tanti.

© Ilgiorno.it - Il Premio Bulloni alla bontà assegnato a Mariapia Urbani Sempre discreta e lontana da ogni ricerca di visibilità, il suo operato è stato fondamentale per la riapertura del Punto di ascolto della Caritas del quartiere Don Bosco, di cui oggi è referente. È Mariapia Urbani il premio Bulloni 2025, riconoscimento alla bontà che, quest'anno, ha visto arrivare a palazzo Loggia 54 segnalazioni di altrettante persone, da parte di singoli cittadini, gruppi e associazioni, amministratori pubblici, parroci, realtà economiche, sindacali e culturali, che hanno voluto far emergere dal silenzio della quotidianità storie, situazioni e protagonisti della bontà e della solidarietà.

