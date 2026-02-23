Assegnato il premio Julian Assange–Riflessioni sulla libertà di stampa

Il Comune di Parma ha deciso di assegnare il premio “Julian Assange – Riflessioni sulla libertà di stampa” per sottolineare l'importanza della trasparenza. La cerimonia si è svolta questa mattina nella Sala del Consiglio comunale, alla presenza di diversi rappresentanti locali e cittadini. Il riconoscimento mira a promuovere il dibattito sul ruolo dei giornalisti e sulla tutela delle fonti. La scelta si basa sulla necessità di difendere il diritto di informare senza timori.

Alla cerimonia erano presenti l'Assessora con delega alla Pace Daria Jacopozzi, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi ed Elisabetta Mora di Casa della Pace-Donne in Nero. I ragazzi e le ragazze hanno elaborato i testi, sviluppando la traccia: "Il ruolo dell'informazione nei conflitti: da Srebrenica a Gaza". Gli elaborati sono stati giudicati da una commissione composta da Elisabetta Mora (Casa della Pace-Donne in Nero), Aluisi Tosolini (Rete delle Scuole per la Pace) e Fabrizia Dalcò (Comune di Parma). 1° classificato: Khadija Hammoussi della Classe 5E Liceo Scientifico Ulivi (buono libri da 300 euro), con la motivazione: Spicca per la prospettiva critica adottata.