Asili | nuove assunzioni a Genova il piano del Comune

Il Comune di Genova avvia nuove assunzioni negli asili per migliorare i servizi e garantire la sicurezza dei bambini. La mancanza di personale ha causato spesso disagi e criticità nelle scuole dell’infanzia, con conseguenti rinunce o rinvii. Il piano di assunzioni mira a rafforzare il personale e assicurare un ambiente più sicuro e affidabile per tutti i piccoli utenti.

La sindaca Salis: "Misure emergenziali per garantire la sicurezza del servizio pubblico", ma arrivano anche le critiche dei sindacati "È inaccettabile che non ci sia la sicurezza del servizio pubblico e che, quasi ogni giorno, ci siano situazioni per cui alcuni bambini vengono accompagnati alle scuole dell'infanzia e devono essere rimandati a casa". Così la sindaca di Genova Silvia Salis in una conferenza stampa, dove ha annunciato un incremento di personale per gli asili: "Mi sono assunta personalmente la responsabilità di risolvere questa situazione, in collaborazione con l'assessora Rita Bruzzone e gli uffici comunali: stiamo mettendo in campo tutte le misure che abbiamo a disposizione, che ci permetteranno di aumentare il personale a tempo determinato in vista delle assunzioni previste per settembre".

