Lelettorale | Magi ' domani alla Camera presentazione campagna per voto 16enni'

Domani, 20 gennaio alle ore 10, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, +Europa presenterà la campagna “Voto16”, volta ad estendere il diritto di voto attivo ai cittadini e alle cittadine che abbiano compiuto 16 anni. L'iniziativa mira a promuovere un dialogo sul tema e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di coinvolgere i giovani nel processo democratico.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Domani, martedì 20 gennaio alle ore 10 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, +Europa presenta la campagna "Voto16" per estendere il diritto di voto attivo ai cittadini e alle cittadine che abbiano compiuto i 16 anni di età. "Si tratta di una riforma circoscritta e chiara dell'articolo 48 della Costituzione che non modifica gli altri requisiti elettorali - spiega il segretario di Più Europa Riccardo Magi -. Non riguarda l'elettorato passivo, che resta invariato, né altera gli equilibri istituzionali. L'obiettivo è rendere effettivo il diritto di voto ai 16enni a partire dalle elezioni politiche del 2027, completando un percorso di ampliamento della partecipazione democratica già avviato negli ultimi anni, con l'abbassamento dell'età del voto a 18 anni anche per il Senato".

