Arturo Cirillo in Don Giovanni al Teatro Sala Umberto

Arturo Cirillo presenta “Don Giovanni” al Teatro Sala Umberto dal 3 all'8 marzo. Spettacolo tratto da Molière, Da Ponte, Mozart e con Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. La regia e l'adattamento sono di Arturo Cirillo di cui seguono le note di regia. Sicuramente i miei genitori mi portarono a vederla al San Carlo di Napoli, come sicuramente vidi il film che ne trasse Joseph Losey nel 1979. Ma l’incontro veramente decisivo con questo personaggio, e con l’opera mozartiana, avvenne intorno ai miei vent’anni, epoca in cui frequentavo l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Uno storico insegnante di Storia della Musica, Paolo Terni, ci fece lavorare proprio sul “Don Giovanni” e in una forma che potrei definire di “recitar-cantando”, in cui ci chiese di interpretare il bellissimo libretto di Lorenzo Da Ponte (bellissimo per poesia, musicalità e vivacità, ma anche perché – e non lo dico solo io – è una delle opere più alte, dal punto di vista linguistico, della letteratura italiana). 🔗 Leggi su Romatoday.it

