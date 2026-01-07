Il rientro a scuola dopo le festività natalizie si presenta difficile, con il ricordo delle vittime della tragedia di Crans-Montana ancora vivo. In molte classi sono stati allestiti commemorativi, con fiori e il supporto di psicologi per affrontare il dolore. Questa situazione ricorda quanto il lutto possa influenzare studenti e insegnanti, sottolineando l’importanza di momenti di riflessione e supporto collettivo in momenti di crisi.

Il rientro dopo la pausa natalizia sarà amaro, oggi, nelle scuole. A frenare la ripartenza è il dolore per chi non c’è più, ucciso nell’inferno del pub discoteca di Crans-Montana, e il pensiero che corre a chi negli ospedali lotta per la propria vita, ferito. Tutta la comunità, studenti e professori, si trova a fare i conti con un senso di smarrimento causato dall’enorme tragedia. Ieri, a Milano, fuori dai portoni delle scuole coinvolte, qualcuno ha lasciato mazzi di fiori a terra o incastrati nelle maniglie dei portoni, che oggi si riapriranno. All’ istituto Moreschi di via San Michele del Carso, dove Chiara Costanzo frequentava il terzo anno del liceo scientifico, i Rappresentanti d’Istituto hanno promosso un calendario ricco di iniziative in suo onore, postato su Instagram: oggi, gli stessi rappresentanti andranno nella 3 AL, la classe della giovane, dove la ferita si concretizza nel suo banco rimasto vuoto, per un momento di raccoglimento durante il quale verrà consegnato a ciascuno (studenti e docenti) un fiore in segno di vicinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I banchi vuoti a scuola. Commemorazioni, fiori e psicologi in classe: "Il ricordo è eterno"

Leggi anche: 4 novembre 1966, l’alluvione di Firenze: il ricordo e le commemorazioni in città

Leggi anche: Fiera, tanti buchi vuoti. In piazza Grande mancano i banchi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I banchi vuoti a scuola. Commemorazioni, fiori e psicologi in classe: Il ricordo è eterno; Milano, le scuole sconvolte dalla strage di Crans-Montana convocano gli psicologi. «Al rientro in classe non faremo lezione: i ragazzi pensano ai loro compagni»; Crans-Montana e il ritorno a scuola del Liceo Virgilio, parla il vice preside.

Crans-Montana. Quei banchi vuoti al ritorno a scuola - Lo psicologo Ivan Giacomelli, che affiancherà i ragazzi del Virgilio di Milano, ci spiega come affrontare il trauma di chi resta ... famigliacristiana.it