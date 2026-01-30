Dalla scena al palcoscenico | la carriera di Cristina Cellai oltre il mito della Letterina

Cristina Cellai, ex modella e volto noto degli anni Duemila, ha deciso di chiudere la sua carriera televisiva. Dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico come Letterina nel quiz *Passaparola* su Canale 5, si è ritirata dallo spettacolo mentre era ancora in auge. Ora, si dedica ad altri progetti, lasciando il mondo dello show business alle sue spalle.

Cristina Cellai, ex modella e volto televisivo degli anni Duemila, ha scelto di ritirarsi dallo spettacolo al culmine della visibilità, dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico con il ruolo di Letterina nel quiz *Passaparola* su Canale 5. Nata intorno al 1980 a Castellina in Chianti, in provincia di Siena, la sua carriera ha avuto inizio in ambito concorsuale: nel 1997 ha raggiunto le finali di Miss Italia, l’anno successivo è arrivata seconda, e nel 1998 si è aggiudicata il titolo di Miss Wella Toscana. Il trionfo internazionale è arrivato nel 1999, quando è stata incoronata prima classificata a Miss Europa rappresentando l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, rompe il silenzio e rivela di aver scritto a Fabrizio Corona per raccontare la sua verità.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, interviene dopo le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti.

Cristina Cellai, letterina a Passaparola per una stagione, ha voluto difendere Gerry Scotti dalle accuse. Tramite un’intervista al Corriere, la Cellai ha dichiarato: "Sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non c - facebook.com facebook

Cristina #Cellai, ex Letterina, difende #GerryScotti e #SilviaToffanin dopo le accuse di #Corona: “Gerry non ha mai fatto avances, era simpatico ma rispettoso”. Ha scritto a Corona per chiarire la verità, senza ancora risposta x.com