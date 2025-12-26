Computer solidali a Bagno a Ripoli quarantatré pc donati dal Comune a studenti in difficoltà e associazioni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarantatré computer “solidali” per studenti e associazioni del territorio. È il dono del Comune di Bagno a Ripoli che ha deciso di regalare a chi ne ha più bisogno le apparecchiature informatiche in ottimo stato che non usa più. Undici pc saranno donati ad altrettanti bambini e bambine in età. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

