Firenze San Jacopino | ruba la borsa a una donna e fugge Inseguito e fermato dai cittadini

Un uomo ha rubato una borsa a una donna in via San Jacopino a Firenze, scatenando l’intervento immediato dei residenti. La fuga dell’autore ha spinto alcuni passanti a inseguirlo e bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia ha preso in custodia il ladro e lo ha portato via. La vittima ha recuperato il suo oggetto, mentre i cittadini hanno assistito alla scena senza interventi diretti. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’uomo.

FIRENZE – Ancora una rapina nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Stamattina, domenica 22 febbraio 2026, una donna in bici è stata derubata della borsa da un uomo che era in auto ed è scappato. Il rapinatore ha urtato un'altra vettura e ha proseguito la sua corsa a piedi, inseguito da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. La sua fuga è terminata in un bar dove è arrivata la polizia. A chiamare i poliziotti, intervenuti rapidamente e che hanno preso in consegna e arrestato l'uomo, sono stati i cittadini.

Firenze, extracomunitario ruba la borsa a una turista: inseguito e bloccato dal marito e dai passanti (video)Un uomo straniero ha rubato la borsa a una turista a Firenze, e il furto è finito con il suo inseguimento e blocco da parte del marito della vittima e di alcuni passanti.

Ruba gioielli a una donna e fugge tra le auto. Inseguito e bloccato dai passanti, che poi chiamano la poliziaA Firenze, un giovane ha rubato gioielli a una donna e poi è scappato tra le auto in via Palazzuolo.

