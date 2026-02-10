A Landriano lo scippatore colpisce in scooter | affianca una 66enne in bici e le porta via la borsetta

Un uomo su uno scooter ha avvicinato una donna di 66 anni mentre pedalava in paese. Improvvisamente, le ha affiancato, le ha allungato il braccio e le ha strappato la borsetta dal cestino della bicicletta. La donna è rimasta sotto shock, ma fortunatamente non si è fatta male. La polizia sta cercando il responsabile, ma finora nessuna traccia dello scippatore.

Landriano (Pavia), 10 febbraio 2026 – È stata affiancata da uno sconosciuto in sella a uno scooter, che allungando il braccio le ha preso la borsetta che teneva nel cestino sul manubrio della bicicletta. Una donna di 66 anni è stata derubata ieri, lunedì 9 febbraio. Stava percorrendo via Fratelli Cervi, a Landriano, pedalando sulla sua bicicletta. Erano da poco passate le 11 quando uno scooter grigio l'ha affiancata. Il malvivente era da solo a bordo dello scooter, con il volto nascosto dal casco, e tenendo il manubrio con solo la mano sinistra ha allungato il braccio destro arraffando la borsa con presa decisa.

