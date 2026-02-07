Fibrillazione atriale al Grassi di Ostia arriva lo smartwatch che salva il cuore da casa

Da romatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ASL Roma 3 ha avviato un nuovo servizio di telemonitoraggio per i pazienti con fibrillazione atriale. Grazie a uno smartwatch, chi deve affrontare una cardioversione elettrica può monitorare il cuore da casa. Il percorso coinvolge i pazienti seguiti dalla UOC Cardiologia dell’ospedale G. di Ostia, offrendo un modo più semplice e immediato per tenere sotto controllo la propria condizione.

La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti dalla UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi. Il servizio, entrato in funzione lo scorso 21 gennaio, ha.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Sarri operato al cuore a Roma per fibrillazione atriale: intervento riuscito

Il tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

Maurizio Sarri operato al cuore per una fibrillazione atriale: come sta l’allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

Argomenti discussi: L'integratore che può aumentare il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabile.

Al Grassi avviato nuovo percorso di telemonitoraggio della fibrillazione atriale(ANSA) - ROMA, 07 FEB - La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti ... msn.com

Circa 800 mila i pazienti con fibrillazione atrialeI farmaci per prevenire l’ictus, previsti nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale (in Italia circa 800 mila persone), vengono prescritti solo a poco più della metà dei malati. Oltre 400 ... servizitelevideo.rai.it

