Fibrillazione atriale al Grassi di Ostia arriva lo smartwatch che salva il cuore da casa

La ASL Roma 3 ha avviato un nuovo servizio di telemonitoraggio per i pazienti con fibrillazione atriale. Grazie a uno smartwatch, chi deve affrontare una cardioversione elettrica può monitorare il cuore da casa. Il percorso coinvolge i pazienti seguiti dalla UOC Cardiologia dell’ospedale G. di Ostia, offrendo un modo più semplice e immediato per tenere sotto controllo la propria condizione.

La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti dalla UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi. Il servizio, entrato in funzione lo scorso 21 gennaio, ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Grassi Ostia

Il tecnico della Lazio, Sarri, si è sottoposto con successo a un intervento di ablazione transcatetere al cuore al Policlinico Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, a causa di una fibrillazione atriale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Grassi Ostia

Argomenti discussi: L'integratore che può aumentare il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabile.

Al Grassi avviato nuovo percorso di telemonitoraggio della fibrillazione atriale(ANSA) - ROMA, 07 FEB - La ASL Roma 3 ha attivato un nuovo percorso di telemonitoraggio di livello 1 dedicato ai pazienti affetti da fibrillazione atriale candidati a cardioversione elettrica, seguiti ... msn.com

Circa 800 mila i pazienti con fibrillazione atrialeI farmaci per prevenire l’ictus, previsti nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale (in Italia circa 800 mila persone), vengono prescritti solo a poco più della metà dei malati. Oltre 400 ... servizitelevideo.rai.it

Oggi, insieme al professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di cardiologia all’Università Federico II di Napoli, parliamo di fibrillazione atriale. Vediamo insieme quali sono le cause e i fattori di rischio. #Elisir facebook