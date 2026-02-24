Arisa a Sanremo 2026 | La maternità è un mio sogno rimasto nel cassetto Ci penso molto anche se gli anni stanno passando

Arisa ha parlato della maternità, un sogno ancora nel cassetto, durante la sua partecipazione a Sanremo 2026. La cantante, 43 anni, ha spiegato che pensa spesso a questa scelta, anche se il tempo passa in fretta. In gara con il brano “Magica Favola”, ha condiviso il suo desiderio di diventare madre, sottolineando quanto questa idea le sia cara. La sua riflessione ha attirato l’attenzione dei presenti sul palco.

Ai microfoni del podcast, Arisa ha spiegato: «Ci penso molto. Mi piacerebbe, anche se gli anni stanno passando e non ho ancora una piccola testimonianza della vita sulla Terra». Quindi Arisa ha spiegato che, per lei, fare un figlio «sarebbe anche un modo per canalizzare tutto l'amore che ho verso qualcuno che lo merita naturalmente, cioè che è naturalmente frutto del mio amore e che pertanto lo merita tutto». Quindi Arisa ha espresso un rammarico. «L'unica cosa che mi dispiace è che ho investito tanto sul mio lavoro e poco sulla mia vita personale, quindi se dovesse finire il mio lavoro in un'età molto avanzata e mi dovessi trovare con un pugno di mosche in mano, mi dispiacerebbe tanto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

