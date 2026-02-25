Ardea perquisizione in casa | droga e contanti Arrestato pusher 76enne

Ardea, 25 febbraio 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76enne del posto, gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato durante un servizio mirato di controllo nel territorio di Ardea. I militari, insospettiti dal continuo via vai di persone vicino all’abitazione dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare: all’interno hanno trovato 610 grammi di hashish e 98,5 grammi di cocaina, oltre a 250 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il 76enne, coniugato e già noto alle forze dell’ordine, al termine degli accertamenti è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del rito direttissimo e a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

