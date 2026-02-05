In casa con diversi tipi di droghe e contanti | arrestato pusher

La polizia di Stato ha preso un uomo di 46 anni, straniero, accusato di spacciare droga. È stato fermato mercoledì mattina in un appartamento di via Matteotti, dove gli agenti hanno trovato droga e denaro contante. L’uomo è stato portato in questura e ora rischia il processo.

La polizia di Stato ha arrestato un presunto pusher di 46 anni e di origine straniera. L'arresto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 4 febbraio in un appartamento di via Matteotti, in zona Bolognina.Come riferisce la questura, gli agenti di polizia hanno effettuato alcuni servizi di.

