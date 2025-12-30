Arbitro Juve Lecce designato il fischietto del match Chi ha scelto Rocchi per dirigere la gara dello Stadium

L’arbitro Juve Lecce per la prossima partita è stato designato e sarà Rocchi a dirigere l’incontro allo Stadium. La scelta del fischietto è stata effettuata dagli organi competenti, che hanno affidato a Rocchi il compito di gestire la gara tra la squadra di casa e il Lecce. La designazione si inserisce nel consueto calendario di assegnazioni arbitrali per questa stagione.

tra bianconeri e salentini. In vista del diciottesimo turno del campionato di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha reso note le composizioni delle squadre arbitrali che dirigeranno le sfide del weekend. Per l'anticipo di sabato alle ore 18:00 tra Juventus e Lecce, in programma nella cornice dell'Allianz Stadium, la direzione della gara è stata affidata all'arbitro Collu. Ad assistere il fischietto sardo nel delicato match casalingo della squadra di Luciano Spalletti saranno i guardalinee Berti e Bianchini, mentre il ruolo di quarto ufficiale verrà ricoperto da Marcenaro.

