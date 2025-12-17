Arbitro Juve Roma | designato il fischietto del match Chi dirige la sfida dell’Allianz Stadium

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. La partita, in programma sabato sera, vedrà l’assegnazione delle cariche arbitrali, con le decisioni che saranno fondamentali per l’andamento dell’incontro. Ecco le ultime novità sulla designazione dell’arbitro e le altre figure coinvolte nell’arbitraggio.

© Juventusnews24.com - Arbitro Juve Roma: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida dell'Allianz Stadium Arbitro Juve Roma, scelte le cariche arbitrali per il match di sabato sera. Simone Sozza dirigerà l'incontro coadiuvato da Ghersini e Mazzoleni in sala VAR. Il fine settimana di Serie A si prepara a vivere il suo momento più alto con il confronto tra Juventus e Roma, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20:45 nella cornice dell'Allianz Stadium. Per una sfida di tale importanza, l'Associazione Italiana Arbitri ha deciso di puntare su una delle figure più autorevoli e in ascesa del settore: sarà infatti Simone Sozza a dirigere le operazioni sul terreno di gioco. La scelta di Sozza riflette la volontà di affidare la gara a un fischietto considerato tra i più affidabili e precisi del panorama nazionale attuale.

