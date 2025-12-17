Arbitro Juve Roma | designato il fischietto del match Chi dirige la sfida dell’Allianz Stadium
È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. La partita, in programma sabato sera, vedrà l’assegnazione delle cariche arbitrali, con le decisioni che saranno fondamentali per l’andamento dell’incontro. Ecco le ultime novità sulla designazione dell’arbitro e le altre figure coinvolte nell’arbitraggio.
Arbitro Juve Roma, scelte le cariche arbitrali per il match di sabato sera. Simone Sozza dirigerà l’incontro coadiuvato da Ghersini e Mazzoleni in sala VAR. Il fine settimana di Serie A si prepara a vivere il suo momento più alto con il confronto tra Juventus e Roma, in programma sabato 20 dicembre alle ore 20:45 nella cornice dell’Allianz Stadium. Per una sfida di tale importanza, l’Associazione Italiana Arbitri ha deciso di puntare su una delle figure più autorevoli e in ascesa del settore: sarà infatti Simone Sozza a dirigere le operazioni sul terreno di gioco. La scelta di Sozza riflette la volontà di affidare la gara a un fischietto considerato tra i più affidabili e precisi del panorama nazionale attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
