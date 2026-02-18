apple martin figlia di gwyneth paltrow ha smentito pubblicamente le voci secondo cui sarebbe stata espulsa da scuola per bullismo

Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha deciso di intervenire dopo aver visto circolare voci sulla sua presunta espulsione da scuola per comportamenti scorretti. La giovane ha pubblicato un messaggio sui social, chiarendo che tali affermazioni sono false e che non ha mai avuto problemi disciplinari. Nei giorni scorsi, alcuni pettegolezzi hanno alimentato speculazioni sul suo conto, collegandola a ruoli di

Apple Martin e le accuse di bullismo. Oggi Apple studia alla Vanderbilt University, e in attesa della laurea, tra servizi fotografici e copertine, si prepara a cambiare strada e a muovere i primi passi nel mondo del cinema, proprio come la madre. Nei giorni scorsi però ha voluto fare chiarezza su un rumor che si è diffuso online.

La figlia di Gwyneth Paltrow é stata espulsa per bullismo? Apple Martin nega e dà la sua versioneApple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow, ha negato di essere stata espulsa per bullismo, rispondendo alle voci circolate sui social.

Gwyneth Paltrow rivela a Jacob Elordi (e a tutti noi) un segreto che riguarda sua figlia Apple Martin. Che imbarazzo però...Gwyneth Paltrow svela un segreto sulla sua figlia Apple Martin durante un'intervista con Jacob Elordi, scatenando un momento di imbarazzo.

