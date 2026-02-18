Apple Martin figlia di Gwyneth Paltrow ha smentito pubblicamente le voci secondo cui sarebbe stata espulsa da scuola per bullismo
Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha deciso di intervenire dopo aver visto circolare voci sulla sua presunta espulsione da scuola per comportamenti scorretti. La giovane ha pubblicato un messaggio sui social, chiarendo che tali affermazioni sono false e che non ha mai avuto problemi disciplinari. Nei giorni scorsi, alcuni pettegolezzi hanno alimentato speculazioni sul suo conto, collegandola a ruoli di
Da Nepo Baby a Mean Girl il passo è breve, quantomeno a dar retta ai pettegolezzi, soprattutto se ti chiami Apple Martin e sei la figlia, bellissima, di Chris Martin e Gwyneth Paltrow . La primogenita delle due star si è così vista costretta a smentire pubblicamente le voci secondo cui sarebbe stata espulsa da scuola per bullismo. Apple Martin e le accuse di bullismo. Oggi Apple studia alla Vanderbilt University, e in attesa della laurea, tra servizi fotografici e copertine, si prepara a cambiare strada e a muovere i primi passi nel mondo del cinema, proprio come la madre. Nei giorni scorsi però ha voluto fare chiarezza su un rumor che si è diffuso online. 🔗 Leggi su Amica.it
