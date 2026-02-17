La figlia di Gwyneth Paltrow é stata espulsa per bullismo? Apple Martin nega e dà la sua versione

Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow, ha negato di essere stata espulsa per bullismo, rispondendo alle voci circolate sui social. La giovane ha pubblicato un messaggio su Instagram per chiarire che le accuse sono infondate e che chi la conosce sa com’è realmente. La diffusione del rumor ha portato molti utenti a speculare sulla sua condotta scolastica, ma lei ha deciso di intervenire direttamente per difendersi.

In un commento lasciato sotto a un post e poi condiviso via Instagram Stories, lunedì 16 febbraio, Apple Martin ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stata espulsa da nessuna scuola, né di essere stata coinvolta in casi di bullismo. Si legge nel commento: «Ciao! Non volevo rispondere, ma questa storia è completamente falsa ed è sfuggita di mano. Capisco perfettamente che alla gente non piaccio e va bene così! Internet è un posto dove le persone possono condividere le proprie opinioni. Ma questa voce è completamente falsa, non sono quel tipo di persona e chiunque mi sia vicino lo sa». Secondo Apple, quindi, si tratterebbe semplicemente di un pettegolezzo messo in giro per screditarla davanti a tutti, un po' come è successo nel 2024, quando era stata accusata di bullismo per via di un video catturato durante il Ballo delle debuttanti di Parigi, diventato virale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

