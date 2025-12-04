App Store Awards 2025 | Apple svela le 17 migliori App e giochi dell’anno

La tradizione si rinnova. Apple ha ufficialmente annunciato oggi i vincitori degli App Store Awards 2025, il riconoscimento più prestigioso dell’ecosistema della mela che celebra l’ingegnosità tecnica, il design e l’impatto culturale degli sviluppatori. Su una rosa di 45 finalisti, il team editoriale dell’App Store ha selezionato 17 vincitori che si sono distinti per aver offerto esperienze utente eccezionali. Il filo conduttore di quest’anno? L’integrazione intelligente dell’ Intelligenza Artificiale e l’immersività, grazie anche alla spinta del nuovo ecosistema Vision Pro. “Ogni anno siamo ispirati dal modo in cui gli sviluppatori trasformano le loro idee migliori in esperienze innovative che arricchiscono la vita delle persone”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - App Store Awards 2025: Apple svela le 17 migliori App e giochi dell’anno

