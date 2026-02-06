app di terapia potrebbe vendere i tuoi dati sul dark web

Un’indagine ha scoperto che alcune app di terapia su Android potrebbero vendere i dati degli utenti sul dark web. Gli esperti avvertono che le informazioni sensibili condivise in queste applicazioni potrebbero finire in mani sbagliate. Gli sviluppatori sono sotto scrutinio, mentre gli utenti si chiedono se possono fidarsi delle loro app di fiducia.

nel contesto delle applicazioni di terapie digitali su dispositivi Android, l’attenzione si sposta non solo sull’efficacia, ma anche sulla protezione delle informazioni sensibili. le conversazioni private con professionisti e l’uso di tali strumenti comportano dati estremamente delicati, esposti a rischi di divulgazione inesperta. una recente analisi condotta da oversecured evidenzia vulnerabilità che potrebbero facilitare la perdita di dati e, in alcuni casi, la possibile vendita di informazioni sul dark web. app di terapia su android: perdite di dati che potrebbero interessare decine di milioni di utenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Recenti rapporti indicano che i dati sanitari di migliaia di pazienti lombardi sono stati messi in vendita sul dark web.

