Antonio Iachini nominato Esperto del Consiglio generale degli italiani all’estero

Con decreto del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, Antonio Iachini è stato nominato Esperto del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La decisione – si legge nella comunicazione ufficiale – nasce dall’intento di non disperdere “l’esperienza maturata in questi anni nell’ambito del CGIE” e riconoscere il suo impegno con la comunità italiana in Venezuela. Dal Venezuela a Roma, l’evoluzione del ruolo. La nomina tecnica arriva dopo la decadenza di Iachini dalla carica di consigliere CGIE eletto in Venezuela, dovuta al trasferimento della sua residenza in Italia nel dicembre 2025. La normativa che regola il CGIE prevede infatti che la perdita della residenza nel Paese di elezione comporti la sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti oppure l’indizione di nuove elezioni, se non ve ne sono disponibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

