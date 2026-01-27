Francesco Albergo nominato esperto al Consiglio superiore di Sanità

Francesco Albergo è stato nominato esperto del Consiglio superiore di Sanità, con un provvedimento firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Questa nomina riflette il riconoscimento delle competenze nel settore sanitario e l’importanza di un ruolo consultivo nel sistema di salute pubblico italiano.

(Adnkronos) – Francesco Albergo è stato nominato Esperto del Consiglio superiore della sanità, con provvedimento firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Professore associato di Economia aziendale, direttore Operativo della Lum School of Management e Direttore del Laboratorio di Controllo di Gestione e Activity Based Costing dell'Università Lum – informa l'ateneo in una nota – .

