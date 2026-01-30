Antonio Garozzo nominato direttore generale di Scmc
Antonio Garozzo è stato nominato direttore generale di Scmc, l’azienda speciale della Città Metropolitana di Catania. La scelta mira a rafforzare la gestione e a migliorare i servizi sul territorio. Con questa nomina, l’azienda punta a rendere più efficiente l’organizzazione e a offrire prestazioni di qualità ai cittadini.
Si rafforza il management di Scmc, azienda speciale della Città Metropolitana di Catania, con la nomina del direttore generale e il rinnovo dei contratti di servizio, passaggi strategici finalizzati al miglioramento dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi sul territorio. A partire dal 20 gennaio entra nel board di Scmc il dott. Antonio Garozzo, nominato direttore generale. “Garozzo - si legge in una nota -vanta oltre trent’anni di esperienza maturata in aziende pubbliche, partecipate dagli enti locali, inizialmente in Multiservizi e successivamente in Amts, con un profilo di comprovata competenza amministrativa, gestionale e di governance, in linea con i requisiti previsti dal Tuel”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
