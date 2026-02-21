Tentato omicidio Roma4 minori in cella

A Roma, quattro minorenni sono stati arrestati per aver tentato di uccidere un coetaneo nel quartiere Don Bosco. La vittima, anche lei minore, è rimasta ferita durante l'aggressione avvenuta in strada. In totale, sono in cella sei ragazzi, tra cui il giovane colpito. Le indagini hanno identificato i responsabili e ricostruito i momenti dell'aggressione. Ora si attendono gli sviluppi sul procedimento giudiziario.

9.10 Minorenne la vittima e anche quattro dei suoi aggressori: in cella sono finiti in 6, dopo la prima fase di indagini su un'aggressione nel quartiere romano Don Bosco. Il 30 novembre la vittima, giovanissimo spacciatore, viene contattata per uno scambio droga-denaro. Un 18enne e un 19enne lo bloccano, poi arrivano altri 4 ragazzi, 14-17enni, e lo prendono a sprangate,calci,pugni e coltellate:prognosi 60 giorni.Movente dell'aggressione: arrestato in un blitz antidroga, il ragazzo aveva 'perso' la merce.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Tentato omicidio. Il pusher resta in cella: "Potrebbe rifarlo"Il giudice ha deciso di mantenere in carcere uno dei cinque arrestati per il tentato omicidio di via De Rolandis. Accoltellamento di Halloween, per il 14enne l'accusa è di tentato omicidio. Indagati altri due minoriDurante la notte di Halloween a Riccione, un 14enne è stato accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo durante una rissa. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, tentato omicidio per debito droga: 6 arresti, di cui 4 minori; Roma, 16enne quasi ucciso per un debito di droga: 6 arresti. 4 sono minorenni; Don Bosco, tentato omicidio di un pusher per il mancato incasso di una partita di droga: arrestata baby gang; Tentato omicidio a Roma per un debito di droga, 6 custodie cautelari. Roma: tentano di uccidere il pusher perché ha 'perso' la droga, arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenniUn traffico di sostanze stupefacenti alla base di un tentato omicidio: questo è emerso dalle indagini dei carabinieri di Roma, che oggi hanno portato a 6 custodie cautelari, che hanno colpito due magg ... affaritaliani.it Roma, tentato omicidio per debito di droga: arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenniLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tentato omicidio per debito di droga: arrestati 2 maggiorenni e 4 minorenni ... tg24.sky.it #Omicidio e tentato omicidio, una giornata drammatica in provincia di #Verona, investito più volte ed ucciso. Immediato intervento dei Carabinieri, arrestato un 54enne tunisino - facebook.com facebook Venaria Reale, 80enne accoltella una cameriera in hotel: arrestato per tentato omicidio x.com