Antigone allo specchio | sul palco il dramma di Roberto Latini si fa coscienza contemporanea

Nuovo appuntamento della stagione di Prosa al Teatro Galli con il regista, attore e drammaturgo Roberto Latini, protagonista di una rilettura contemporanea dell’Antigone di Jean Anouilh. Lo spettacolo, in scena giovedì 26 febbraio rilegge il dramma ambientato nella Francia occupata come una metafora della resistenza, esplorando il conflitto tra legge e coscienza e trasformandolo in un’indagine sull’essenza dell’essere umano. Figura archetipica e simbolo universale di ribellione, Antigone rivive sul palcoscenico dell’Alighieri in una rielaborazione che trasforma il confronto con Creonte in un soliloquio a più voci. In un gioco di specchi, i due poli dello scontro cessano di essere entità separate e, riflettendosi l’uno nell’altro, rivelano la complessità intrinseca della natura umana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche:

La rilettura di Roberto Latini dell’Antigone

Antigone di Latini a Ravenna: legge e coscienza in scena, un’eco della Resistenza francese per il pubblico di oggi.