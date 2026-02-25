Anthony Bourdain era il fratello di Jeffrey Epstein? L’assurda teoria del complotto sulle cene sataniche

Diverse condivisioni Facebook riportano che Jeffrey Epstein e lo chef Anthony Bourdain fossero fratelli. Abbiamo già visto circolare teorie del complotto a margine degli Epstein files, dove si confonde Bourdain con lo stesso Epstein. Per chi ha fretta:. Non abbiamo riscontri di una parentela tra chef Bourdain ed Esptein.. Non risultano rapporti rilevanti tra i due.. Chef Bourdain appare negli Epstein Files in un palinsesto video del canale YouTube Reserve Channel. Analisi. Nelle condivisioni di questa narrazione si riporta la seguente didascalia: Jeffrey Epstein e Anthony Bourdain erano fratelli. Sull’isola di Epstein, Bourdain era lo chef che preparava gli umani per essere sacrificati e mangiati dall’élite satanica. Bourdain divenne dipendente dall’eroina a causa del senso di colpa che provava, che peggiorò ulteriormente quando suo fratello fu assassinato. Stava scrivendo un libro per denunciarlo in un ultimo sforzo, ed è per questo che lo hanno ucciso. 🔗 Leggi su Open.online

