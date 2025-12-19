C’è una teoria del complotto che lega Eyes Wide Shut a Jeffrey Epstein
Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze. Alla sua uscita, il film di Stanley Kubrick non riscosse grande successo e non anticipava il suo status di capolavoro. Nel tempo, però, ha acquisito una aura di enigma, alimentando interpretazioni che vanno oltre la semplice narrazione cinematografica.
Quando arrivò al cinema “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick non ebbe un grande successo. Non si intravedevano i tratti del film di culto che sarebbe diventato negli anni successivi. I critici per primi sollevarono qualche perplessità, perché il regista era morto pochi giorni dopo aver consegnato un montaggio incompleto alla Warner Bros. e non aveva potuto limare gli ultimi dettagli con il suo occhio clinico e l’attenzione ossessiva al minimo dettaglio. Il film era stato confezionato dallo studio e dal resto del suo entourage. “Eyes Wide Shut” è invecchiato bene, come spesso capita ai film di Kubrick. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
