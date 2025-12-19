Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze. Alla sua uscita, il film di Stanley Kubrick non riscosse grande successo e non anticipava il suo status di capolavoro. Nel tempo, però, ha acquisito una aura di enigma, alimentando interpretazioni che vanno oltre la semplice narrazione cinematografica.

© Linkiesta.it - C’è una teoria del complotto che lega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein

Quando arrivò al cinema “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick non ebbe un grande successo. Non si intravedevano i tratti del film di culto che sarebbe diventato negli anni successivi. I critici per primi sollevarono qualche perplessità, perché il regista era morto pochi giorni dopo aver consegnato un montaggio incompleto alla Warner Bros. e non aveva potuto limare gli ultimi dettagli con il suo occhio clinico e l’attenzione ossessiva al minimo dettaglio. Il film era stato confezionato dallo studio e dal resto del suo entourage. “Eyes Wide Shut” è invecchiato bene, come spesso capita ai film di Kubrick. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Leggi anche: Identità del mantello rosso in eyes wide shut: svelando il mistero

Leggi anche: Sulla luna con Stanley Kubrick, proiezione di Eyes Wide Shut in pellicola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"I bianchi perseguitati non interessano a nessuno". L'eurodeputata della Lega che rilancia la teoria del complotto sul genocidio dei bianchi - Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, il 21 maggio durante una seduta plenaria a Bruxelles, in un accorato discorso, ha denunciato la mancanza di attenzione dell’Unione europea verso la ... huffingtonpost.it

Il legame inaspettato tra sonno e teorie del complotto - Le teorie del complotto influenzano sempre più le nostre decisioni quotidiane, dalla salute pubblica alla risposta al ... gazzetta.it

FORSE NON TUTTI SANNO CHE... Esiste una teoria “del complotto” che legherebbe i Supertramp all’ attacco terroristico dell’11 Settembre 2001. Il loro album “Breakfast In America” (1979) presenta, in copertina, un’immagine altamente fraintendibile, alla bas - facebook.com facebook

Il groviglio di teorie del complotto che ha portato alla chiusura di una delle più grandi reti umanitarie al mondo (di P. Salvatori) x.com