Fosse passato il suo modo di intendere lo stare «a sinistra», oggi forse avremmo un'opposizione migliore. Più autenticamente riformista, meno asserragliata dietro sterili coperture ideologiche. Senza dubbio più autenticamente libera. Ma tant'è, la storia ha fatto un altro corso (e ne vediamo gli esiti). L'acutezza e la lungimiranza della riflessione politica, accompagnate da una lucidità per cui meritò l'appellativo di «unico uomo della sinistra» (Labriola) ne hanno fatto una delle figure-chiave del socialismo italiano. Ma non sono le uniche ragioni per cui Anna Kuliscioff merita di essere ricordata a 100 anni dalla morte, avvenuta a Milano il 29 dicembre 1925. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Io sono Anna". Storia della Kuliscioff, pasionaria dei poveri

