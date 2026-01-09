Parole e musica per Anna Kuliscioff

Il Cimitero Monumentale di Milano ospiterà oggi, alle 10.30, un evento in occasione del centenario della morte di Anna Kuliscioff. La cerimonia si svolgerà nel luogo di sepoltura della figura storica, riconosciuta per il suo contributo al pensiero sociale e politico. Un’occasione per ricordare la sua vita e il suo impegno, attraverso parole e musica, in un contesto di sobria commemorazione.

Il Cimitero Monumentale di Milano oggi ospiterà, dalle 10.30, un evento per commemorare i cento anni dalla morte di Anna Kuliscioff, nel luogo dove è sepolta. Si tratta dell'iniziativa conclusiva delle celebrazioni dedicate alla storica socialista, nata il 9 gennaio del 1855 in Crimea e morta a Milano il 27 dicembre 1925. Con Turati e altri fondò il Psli nel 1892, poi Psi tre anni dopo. Fu la principale ispiratrice della "Legge Carcano" del 1902 sul lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni il limite minimo per il lavoro dei bambini, vietava alle donne minorenni il lavoro notturno e imponeva un massimo di 12 ore al giorno per il lavoro delle donne.

