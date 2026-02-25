Angelo Rossi eletto segretario territoriale Area Vaste della Uilp Forlì

Il congresso, che ha contato una platea di settanta delegati, invitati e colleghi del sindacato, ha visto anche la presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini Si è svolto martedì a Casa Romagna il secondo congresso Area Vasta Uilpensionati Forlì alla presenza della segretaria regionale Uilp Daniela Brandino, del segretario generale della Csp di Forlì Enrico Imolesi e del presidente dell’Ada Auro Bulgarelli. Il congresso, che ha contato una platea di settanta delegati, invitati e colleghi del sindacato, ha visto anche la presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Al termine delle conclusioni e degli adempimenti congressuali, il direttivo ha eletto Angelo Rossi segretario territoriale Area Vaste Uilp Forlì. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

