Lega per Salvini Alessandro Casi eletto segretario della sezione di Arezzo

Alessandro Casi è stato eletto nuovo segretario della sezione della Lega di Arezzo durante il congresso svoltosi lunedì sera, presieduto da Luca Baroncini e con la partecipazione del segretario provinciale Gianfranco Vecchi.

Alessandro Casi è il nuovo segretario comunale della Lega sezione di Arezzo. L’elezione è avvenuta al termine del congresso svoltosi nella serata di lunedì, presieduto da Luca Baroncini alla presenza del segretario provinciale Gianfranco Vecchi. Alessandro Casi succede a Federico Rossi, attuale. Arezzonotizie.it Alessandro Orsini e Matteo Salvini - cartabianca 03/05/2022 Alessandro Casi nuovo segretario comunale della Lega Salvini Premier, accordo con il Mondo al Contrario che incide sempre di più - Incarico importante nel partito all'assessore ai lavori pubblici. corrierediarezzo.it

Cena di Natale della Lega, Salvini: «Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti» - Il ministro dell’istruzione Valditara: «Recuperare il rispetto dell’autorità dei docenti e rendere i giovani ... ilpiacenza.it

Lega - Salvini Premier added a... - Lega - Salvini Premier - facebook.com facebook

Alberto BAGNAI, Deputato Lega - Resp. dipartimento Economia > LUNEDÌ 15 DICEMBRE ore 10:00 a "Rainews24" (RaiNews24) Streaming: raiplay.it/dirette/rainew… | Tw: @RaiNews #rainews24 x.com