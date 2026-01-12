Le eredità solidali possono sostenere progetti dedicati ai pazienti fragili
Le eredità solidali rappresentano un modo concreto per sostenere progetti dedicati ai pazienti fragili. Attraverso un testamento, è possibile destinare una parte del proprio patrimonio a cause sociali, scientifiche o umanitarie, contribuendo a migliorare la vita di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Un gesto di responsabilità e generosità che lascia un valore duraturo nel tempo.
Fare testamento è un gesto di responsabilità verso i propri cari, ma può diventare anche un atto di generosità: i lasciti solidali permettono a chiunque lo desideri di destinare una parte del proprio patrimonio a favore di cause sociali, scientifiche o umanitarie. Si tratta di una scelta libera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
